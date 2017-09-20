В ООН предложили ввести "гражданство Земли"

Введение единого гражданства для всех жителей Земли может решить проблему нелегальной иммиграции. Об этом на Генеральной Ассамблее ООН заявил президент Боливии Эво Моралес.

"Боливия осуждает строительство стен и разработку законов, которые направлены на то, чтобы сделать миграцию преступлением. Для этого мы предлагаем создание универсального гражданства. Истоки нынешнего социального и миграционного кризиса - в миропорядке, который ради погони за выгодой и потреблением провоцирует насилие, способствует возникновению неравенства и разрушает мать-землю. Нельзя возлагать на мигранта ответственность за экономический кризис или нестабильность", - сказал Моралес.

По его словам, нужно искоренять причины вынужденной миграции, а не бороться с мигрантами и объявлять их преступниками.

"Ни один мигрант не является нелегальным. Некоторые правительства не пытаются избавиться от структурных причины этого феномена - войн, последствий климатических изменений или экономической асимметрии между государствами. А лишь объявляют о новых ограничениях в своей миграционной политике, массовых депортациях и строительстве стен", - добавил президент Боливии.

В связи с этим Моралес предложил главам других государств заключить пакт о возможности введения "универсального гражданства", сообщает korrespondent.net

"Позвольте мне вновь призвать вас к заключению общемирового пакта, который стал бы мостом к столь желанному универсальному гражданству. Потому не существует категорий, нет никакой разницы между гражданами (любой страны) и иностранцами. Все мы люди и дети матери-Земли", - считает Моралес.