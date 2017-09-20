Apple выпустила новую iOS 11

Компания Apple вечером 19 сентября выпустила финальную версию операционной системы iOS 11, сообщили в пресс-служба компании.

Отмечается, что iOS 11 поддерживают iPhone 5s и новее, планшеты iPad mini 2, 3 и 4, Air и Air 2, iPad пятого поколения, все версии iPad Pro, а также iPod Touch шестого поколения.

В новую операционную систему добавлены технологии дополненной реальности, суть которых заключается в том, что владелец устройства с помощью камеры может добавлять виртуальный контент поверх изображений из реального мира.

Все фото и видео теперь сохраняются в новых форматах и занимают в два раза меньше памяти устройства, пишет korrespondent.net

Среди новшеств iOS 11 режим "Не беспокоить водителя", активировав который, владелец iPhone не будет получать уведомления и новый голос ассистента Siri с расширенными возможностями перевода с английского языка.

Также изменениям подверглась панель с закрепленными приложениями (dock), которая располагается в нижней части экрана. Визуально она стала походить на подобную в компьютерах компании. Любое закрепленное в панели или запущенное приложение теперь можно открыть поверх активных программ.

Подвергся редизайну магазин приложений AppStore, а осенью Apple обещает добавить в "Карты" схемы крупных торговых центров и аэропортов в разных городах мира.