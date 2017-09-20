Укреплять «местные сообщества» в Молдове решили Соединенные Штаты, чье агентство по международному развитию (USAID) объявило соответствующий тендер. Программа, призванная развивать «местные органы власти», рассчитана на пять лет, на нее выделят 20,5 миллиона долларов.
Поддержку USAID будет предоставлять примерно 100 муниципалитетам и «местным сообществам» (поселкам, селам и так далее). В рамках проекта заявлены цели по «вовлечению местных жителей в дела управления», а также «поддержке децентрализации».
Стоит отметить, что отбором подходящих «местных сообществ» будет заниматься офис USAID в Киеве. Поддержку также получат молдавские НКО и прозападные СМИ. Для работы с последними в минувшем году запустили пятилетний проект «Медиа-М», подготовленный все тем же Агентством США по международному развитию.
Целью USAID назвало «создание коалиции независимых СМИ внутри Молдовы путем обмена передовым опытом с европейскими и евразийскими коллегами и посредством создания сети «партнерских отношений». На это из американского бюджета выделили 6,3 миллиона долларов, планируя охватить как русско-, так и румыноязычную аудиторию.
Напомним, действия USAID происходят на фоне нарастающего конфликта между пророссийским президентом Молдовы Игорем Додоном и правительством, состоящим из местных «евроинтеграторов».
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW