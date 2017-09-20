В Мьянме уничтожили около 200 мусульманских сел

В ООН сообщили, что в Мьянме сожгли около 200 сел мусульман народности рохинджа, а операция сил безопасности сопровождается массовыми убийствами и пытками.

По имеющимся данным, операция сил безопасности на севере штата Ракхайн сопровождается массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием. Военные уничтожают целые деревни, где проживали рохинджа: согласно спутниковым данным, сожжено около 200 сел, сообщает korrespondent.net

"Поступают сообщения о том, что территория возле границы с Бангладеш заминирована, и те, кто пытается спастись от насилия, включая детей, гибнут и получают увечья. Рассказывают о том, что во время пропаганды представителей народности рохинджа сравнивают с насекомыми-вредителями", − сообщил глава миссии по установлению фактов Марзуки Дарусманн.