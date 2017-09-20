НПО из Чехии объявила конкурс грантов для фермеров

Неправительственная организация из Чехии с представительством в Молдове People in Need объявляет конкурс грантовых предложений для хозяйств, ассоциаций, кооперативов или групп фермеров, работающих в секторе органического сельского хозяйства.

Имеют право участвовать в конкурсе хозяйства сельскохозяйственного профиля, имеющие экологические сертификаты или находящиеся в период преобразования. Бюджет грантов не превысит четыре тысячи долларов, передает ipn.md.

Для участия в конкурсе приглашаются те, кто планирует создать торговую точку отечественными органическими продуктами; предлагают различные продукты питания из собственного хозяйства или от нескольких местных производителей; те, кто планирует создать хранилище для фруктов/овощей (но не строительная деятельность) или предлагает любую другую инновационную идею в органическом сельском хозяйстве, но не деятельности, касающейся производства.



Средства, предоставляемые в рамках этих грантов, не могут быть использованы для таких расходов как зарплаты, аренда, налоги/коммунальные услуги, лекарственные препараты, удобрения. Не допустимо чтобы использование фондов имело негативное влияние на окружающую среду или здоровье человека.



Отбор получателей будет осуществляться с учетом размера финансового вклада заявителя, четкого обоснования проектного предложения, экономической выгоды в результате инвестиций, человеческих ресурсов, способных реализовать проект. Приоритетное внимание будет уделено производителям в садоводческой сфере или членам Ассоциации „Ягоды Молдовы”.



Крайний срок подачи документов - 24 сентября.