Администрация АО "Termoelectrica" рекомендует управляющим подготовить инженерные системы внутри жилых домов и представить технические паспорта в территориальные подразделения предприятия в секторах, частью которых они являются.
Согласно распространенному поставщиком теплоносителя пресс-релизу, гидропневматическая промывка систем отопления, проверка давления в них и теплоизоляция инженерных систем теплоснабжения являются одними из самых важных работ, которые должны быть выполнены управляющими жилыми домами.
„Работы по подготовке внутренних систем очень важны, так как от качества их исполнения зависит качество подачи тепловой энергии в начале отопительного сезона”, - заявил генеральный директор „Termoelectrica” Вячеслав Ени.
В случае регистрации задолженностей по тепловой энергии, управляющих призывают сотрудничать с поставщиком для уплаты долгов. Они приглашаются в центральный офис предприятия (ул. Т. Владимиреску, 6, Торговый центр), чтобы подписать контракт для предупреждения споров.
Здания, подключенные к Централизованной системе теплоснабжения, могут быть подключены к услугам теплоснабжения до официального вынесения решения о начале отопительного сезона. Для этого требуется запрос от управляющего дома.
Управляющие жилыми домами могут обратиться в территориальные офисы Termoelectrica S. A. в секторе Чеканы на ул. Джинта Латинэ, 19/3; в секторе Центр – ул. Измаил, 86A; секторе Рышкановка – пр. Московский, 11А; сектор Ботаника – пр. Дачия, 49/4; сектор Буюканы – ул. В. Лупу, 63 и в Первичную службу сетей – ул. Флорилор 4/3А, передает ipn.md.
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авторы DW