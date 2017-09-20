Президент Венесуэлы назвал Трампа "новым Гитлером"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя речь президента США Дональда Трампа на 72-й Генеральной ассамблее ООН, назвал его "новым Гитлером" в международной политике, передает EFE Noticias.

"Агрессивная речь от нового Адольфа Гитлера в международной политике, мистера Дональда Трампа, считающего себя владельцем мира, была направлена против народа Венесуэлы, но никто не смеет угрожать нам", − заявил Мадуро.

Напомним, американский лидер, выступая в ООН, раскритиковал власти Венесуэлы за диктатуру и следование "провальной социалистической идеологии". Трамп отметил, что Вашингтон и далее будет проводить политику санкционного давления в отношении Каракаса, пишет korrespondent.net