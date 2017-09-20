Бельгию могут лишить права принять Евро-2020 по футболу

УЕФА может лишить Бельгию права принять матчи чемпионата Европы в 2020 году из-за того, что строительство футбольного стадиона в Брюсселе задерживается.

Процесс тормозят задержки с заявками на строительство и экологические разрешения. УЕФА нужно решить, как долго они готовы ждать прогресса в данном вопросе.

"Мы по-прежнему верим, но мы реалисты и понимаем, что это решение зависит и от других сторон", - сказал генеральный секретарь федерации Коэн Де Брабандер,.

Новая заявка была подана в августе, и теперь потребуется максимум 150 дней для принятия решения о разрешении на планирование и еще 12-18 месяцев на строительство самого стадиона. Стадион должен быть готов к осени 2019 года, за девять месяцев до начала турнира, сообщает korrespondent.net

Планируется, что Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы: Брюсселе (Бельгия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Санкт-Петербурге (Россия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).