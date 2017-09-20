Задержан третий подозреваемый в причастности ко взрыву в метро Лондона

Британская полиция во вторник, 18 сентября, задержала третьего подозреваемого в причастности ко взрыву в лондонском метро. Задержание 25-летнего мужчины прошло в валлийском городе Ньюпорт, в операции принимал участие антитеррористический отряд.

В квартире, где живет подозреваемый, будет произведен обыск.

Ранее по расследованию взрывы метро в Лондоне уже были задержаны два человека- 18-летний и 25-летний мужчины. Они находятся в камере предварительного заключения, сообщает korrespondent.net

Напомним, 15 сентября в вагоне метро, который в тот момент находился на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона, сработало взрывное устройство. В результате теракта были ранены 30 человек. Ответственность за взрыв взяли на себя джихадисты из "Исламского государства". Этот теракт стал уже пятым в Великобритании с марта 2017 года, в них погибли в общей сложности 35 человек.