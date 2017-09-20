Российский школьник умер после урока физкультуры

В городе Димитровград Ульяновской области 14-летний восьмиклассник умер после урока физкультуры. Об этом в Facebook сообщил глава города Алексей Кошаев.

«Да. Спасти Никиту Агапонова не удалось... Мои соболезнования родителям, друзьям, всем близким», — написал он.

Инцидент произошел во вторник, 19 сентября, в димитровградской школе №9. «Мальчик, имеющий ограничения по здоровью в связи с заболеванием сердца, находясь на уроке физкультуры, потерял сознание. Был доставлен в больницу», — описал ситуацию Кошаев. Однако медикам не удалось спасти восьмиклассника.

При этом мэр города со ссылкой на очевидцев подчеркнул, что сам ребенок физкультурой не занимался, но находился на уроке вместе с одноклассниками, передает Лента.ру.

На сайте Следственного комитета России по Ульяновской области говорится, что по факту смерти школьника проводится проверка. «Опрашивается медицинский и педагогический персонал учебного заведения, назначены соответствующие экспертные исследования», — отмечается в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.