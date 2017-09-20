ООН: В мире насчитывается 40,3 миллионов рабов

В мире насчитывается 40,3 миллионов рабов, причем три четверти из этого числа – женщины и девочки, каждый четвертый – несовершеннолетний ребенок. Такие данные Международной организации труда (МОТ), входящей в состав ООН, приводит Reuters.

Согласно данным МОТ, по самым скромным подсчетам в 2016 году 24,9 миллиона рабов трудятся в тяжелейших условиях на заводах, стройках, фермах и в рыболовецкой отрасли, а также исполняют функции домашней прислуги и секс-рабынь.

Из этого числа 15,4 миллиона вступили в брак по принуждению.

Больше всего рабов эксперты насчитали в Африке, на втором месте – Азия, на третьем – страны Тихоокеанского региона, сообщает korrespondent.net

"Рабы, которых принуждают к труду, производят пищу, которую мы едим, и одежду, которую мы носим, и они чистят наши дома", – говорится в докладе МОТ.

Напомним, в декабре 2016 году Совет безопасности ООН впервые в истории принял резолюцию, по борьбе с торговлей людьми и контрабандистами, занимающимися перевозкой "живого товара