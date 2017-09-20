В Канаде открыли самую длинную в мире туристическую тропу

В Канаде была открыта самая длинная в мире туристическая тропа, протяженность которой составляет 24 тысячи километров, передает The Great Trail. Информация о тропе была размещена на ее официальном сайте.

Маршрут ее предусматривает охват всех провинций и пролегает через 15 тысяч населенных пунктов, пишет korrespondent.net

На создание тропы ушло 25 лет. Сообщается, что идея создания ее появилась еще в 1992 году, однако существующая тогда инфраструктура не позволяла реализовать подобные проект.

Также известно, что 26 процентов тропы составляют водные участки, а остальной путь можно преодолевать на велосипеде, лошади или пешком.