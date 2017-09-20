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В Канаде открыли самую длинную в мире туристическую тропу
// фото: Наш Ванкувер
11:47, 20 Sep 2017
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В Канаде была открыта самая длинная в мире туристическая тропа, протяженность которой составляет 24 тысячи километров, передает The Great Trail. Информация о тропе была размещена на ее официальном сайте.

Маршрут ее предусматривает охват всех провинций и пролегает через 15 тысяч населенных пунктов, пишет korrespondent.net

На создание тропы ушло 25 лет. Сообщается, что идея создания ее появилась еще в 1992 году, однако существующая тогда инфраструктура не позволяла реализовать подобные проект.

Также известно, что 26 процентов тропы составляют водные участки, а остальной путь можно преодолевать на велосипеде, лошади или пешком.




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