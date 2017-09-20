Гражданин Киргизии нацарапал свое имя на мемориале Линкольна в Вашингтоне

В Вашингтоне задержали гражданина Киргизии, который выцарапал монетой на постаменте мемориала Линкольна свое имя. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу киргизского Министерства иностранных дел.

Отмечается, что вандал был задержан еще в понедельник, 18 сентября.

Уже на следующий день его отпустили с указанием явиться на судебное заседание, назначенное на начало октября.

"Стоимость нанесенного ущерба, установленная судом, составила $2 тыс.", – уточнили в пресс-службе.

Также там сообщили, что мужчина, который совершил акт вандализма, раскаялся в содеянном, пишет korrespondent.net