Берут все, что плохо лежит: полиция разыскивает подозреваемую в краже

Полиция столичного сектора Центр разыскивает женщину, подозреваему в совершении кражи в одном из магазинов.

Камера видеонаблюдения засняла, как женщина забирала с полки забытый телефон стоимостью около 6 тысяч леев.

Заведено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемой грозит до 13 тысяч леев штрафа, от 120 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до двух лет тюрьмы.

Граждан, которые узнали женщину, просят сообщить известную им информацию в полицию по номеру: 079 192 564.