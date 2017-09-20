В Испании задержали 12 каталонских чиновников из-за подготовки референдума

Гражданская гвардия Испании задержала 12 человек, связанных с подготовкой в Каталонии референдума о независимости, глава Женералитета созвал заседание советников, сообщает издание Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Среди задержанных — сотрудники Центра телекоммуникаций и информационных технологий Женералитета (CTTI), управлений по социальным вопросам, экономике и финансам, иностранных дел. Некоторые из них связаны с распространением материалов о референдуме.

Также сообщалось, что гвардейцы задержали заместителя вице-председателя Женералитета Хосепа Марию Хове. В здании правительства и других учреждениях прошли обыски. Гвардейцы искали документацию, связанную с подготовкой референдума, сообщает РИА Новости

Глава каталонского отделения партии Podemos (En Comú Podem) Ксавьер Доменек призвал мобилизовать силы для защиты прав и суверенитета каталонцев. По его словам, эти аресты "перешли все границы".

Накануне Гражданская гвардия также изъяла 45 тысяч именных уведомлений, которые предназначались для отправки членам местных избиркомов в муниципалитеты Каталонии.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по голосованию, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.







