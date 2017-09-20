В столице задержали подозреваемых в грабеже на Чеканах

На Чеканах трое неизвестных ограбили прохожих. Преступление произошло вечером 12 сентября.

Потерпевшие - мужчины 25 и 34 лет. У них отобрали телефон и сумку, в которой находились документы, банковские карты и деньги. В общей сложности ущерб превысил 5600 леев.

В ходе расследования были установлены личности двоих подозреваемых. Речь идет об уроженцах Каушанского района в возрасте 20 и 21 год. По месту проживания молодых людей прошли обыски, в ходе которых были найдены украденные вещи. Подозреваемых доставили в Инспекторат полиции. Свою вину они признали и были задержаны на 30 суток.

Злоумышленникам грозит от пяти до семи лет заключения.