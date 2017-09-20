Повторный анализ снимков и данных с зонда "Мессенджер" выявил довольно значительные запасы льда не только в крупных, но и в мелких кратерах на полюсах Меркурия, говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.
"Мы считали, что лед присутствует на поверхности Меркурия лишь в больших кратерах. Мы нашли следы, что там есть и небольшие залежи воды. Если посчитать их общую площадь и объем, запасы воды на Меркурии существенно увеличиваются", — рассказывает Ариель Дойч (Ariel Deutsch) из Брауновского университета (США).
Американское аэрокосмическое агентство НАСА запустило зонд "Мессенджер" в 2004 году. Он стал первым аппаратом, отправленным к Меркурию после зонда Mariner-10, пролетевшего в непосредственной близости от планеты-"вестника" 16 марта 1975 года. В апреле 2015 года, после исчерпания запасов топлива, "Мессенджер" был разбит о поверхность Меркурия.
Это открытие, как рассказывает Дойч, стало большой неожиданностью для планетологов, однако условия на постоянно темных полюсах Меркурия оказались достаточно благоприятными для того, чтобы лед там не таял под действием солнечного ветра и лучей светила. Пытаясь понять, как он туда попал, Дойч и его коллеги составили карту залежей льда на Меркурии, используя данные с инструментов "Мессенджера".
По словам планетологов, они искали залежи льда очень простым способом — отслеживая, как менялось альбедо (отражающая способность) на дне крупных и мелких кратеров. Лед отражает свет гораздо лучше, чем горные породы первой планеты Солнечной системы, благодаря чему можно найти не только открытые залежи замороженной влаги, но и ее запасы, скрытые под тонким слоем пыли и обломков скал.
Как оказалось, объемы запасов льда на Меркурии сильно недооценивались – их общая площадь только в трех крупнейших кратерах, по оценкам Дойча и его коллег, составляет как минимум 3,4 тысячи квадратных километров. Не меньшие запасы льда, по их оценкам, залегают под грунтом на равнинах, окружающих эти кратеры, и в четырех небольших воронках диаметром примерно в пять километров на крайнем севере и юге Меркурия.
Это открытие делает историю появления льда на поверхности Меркурия еще более загадочной, чем раньше. Как считают планетологи, его источником могут быть как кометы и астероиды, так и солнечный ветер, и пока непонятно, какая из этих двух гипотез ближе к истине. Возможно, что запуск российско-европейского зонда BepiColombo в октябре следующего года поможет раскрыть эту тайну первой планеты Солнечной системы.
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авторы DW