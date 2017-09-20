Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Чехии
// фото: Trend News Agency
12:11, 20 Sep 2017
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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком утром в среду в предместье города Оломоуц на востоке Чехии, девять человек получили ранения, сообщил журналистам директор краевого управления службы "Скорой помощи" Ян Вайнберг.
"Во время аварии получили ранения разной тяжести пять мужчин и четыре женщины. К счастью, поезд уже подходил к станции, и у него была небольшая скорость. Все пострадавшие доставлены в больницы Оломоуца", — сказал Вайнберг.
Авария произошла на железнодорожном переезде без шлагбаумов, на который грузовой автомобиль въехал уже при красном свете семафора. Ущерб на поезде от аварии полиция предварительно определила в размере одного миллиона крон (около 46 тысяч долларов). Автомобильное и железнодорожное движение в данном районе временно прекращено, сообщает РИА Новости.l
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