"Во время аварии получили ранения разной тяжести пять мужчин и четыре женщины. К счастью, поезд уже подходил к станции, и у него была небольшая скорость. Все пострадавшие доставлены в больницы Оломоуца", — сказал Вайнберг.

Авария произошла на железнодорожном переезде без шлагбаумов, на который грузовой автомобиль въехал уже при красном свете семафора. Ущерб на поезде от аварии полиция предварительно определила в размере одного миллиона крон (около 46 тысяч долларов). Автомобильное и железнодорожное движение в данном районе временно прекращено, сообщает РИА Новости.l