В Польше за переправку нелегальных мигрантов в Европу арестовали украинцев

В Польше арестовали украинцев за переправку нелегальных мигрантов из Бангладеш в Европу. Об этом сообщается на сайте Пограничной службы Польши.

Отмечается, что украинцы перевозили в машинах выходцев из Бангладеш, которых спрятали в багажных отделениях. Также было установлено, что финальной целью являлось прибытие в Западную Европу, а каждый из бангладешцев отдал за билет в «новую жизнь» от 6 до 13 тысяч евро.

Также известно, что два организатора незаконной перевозки имели также и венгерский паспорт, передает Лента.ру.

Суд арестовал граждан Украины на три месяца по обвинению в организации нелегального пересечения границы. Бангладешцев решением поместили в спецприемник для беженцев.