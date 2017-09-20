На юге Италии арестовали 50 мафиози

Пятьдесят человек арестованы на юге Италии в результате операции по борьбе с одной из наиболее могущественных мафиозных организаций страны "Сакра корона унита".

Арестованные обвиняются в участии в организованном преступном сообществе, убийствах, торговле и хранении наркотиков и оружия, сообщают в среду карабинеры. Одним из пунктов обвинения стала расправа над сыном одного из бывших членов "короны", согласившихся сотрудничать с полицией.

Операция стала результатом начавшегося еще в декабре расследования и была проведена в провинциях Бриндизи, Лечче и Таранто в юго-восточной области Апулия, сообщает РИА Новости

В Италии существует четыре основных мафиозных объединения. На Сицилии — "Коза ностра", в области Калабрия — "Ндрангета", в Неаполе и его окрестностях действует "Каморра", а в Апулии — "Сакра корона унита" ("Объединенная священная корона").







