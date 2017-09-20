Обнаружена древнейшая гробница правителя индейцев майя

При раскопках древнего города Вака в Гватемале международная группа археологов обнаружила гробницу правителя майя.

Данные предварительного анализа показывают,что эта могила - самая старая из известных исследователям, пишет National Geographic.

Заброшенное поселение майя было случайно обнаружено при разведке нефти в 1960-х годах. Раскопки здесь ведутся с 2003 года, и с тех пор ученые нашли несколько могил, в том числе усыпальницу королевы. А нынешним летом археологов ждало новое открытие: на территории поселения Вака была открыта гробница древнего правителя майя.

Это самое старое королевское погребение майя из известных на сегодня. Согласно данным предварительного анализа, она относится к 300−350 годам нашей эры. Шесть королевских гробниц, найденные здесь же ранее, были созданы в период с V по VII века. Артефакты, которые окружали останки, позволили предположить, что погребенный мог быть королем Те Чан Ах: именно он правил майя в начале IV века, пишет nv.ua

Его имя зафиксировано в ряде исторических документов, но факты его биографии ученым практически не известны. Если гипотеза верна, это означает, что Те Чан Ах умер молодым и внезапно.

Об этом говорят предметы, отправленные с ним в "последний путь": при том, что майя были искусными мастерами, здесь многие артефакты выполнены в спешке и не отличаются высоким качеством. При этом они характерны только для майя из правящего класса. Удалось найти более 20 артефактов, в том числе красную нефритовую маску бога кукурузы — у майя это символизировало власть. К зубам покойного были прикреплены нефритовые камни — еще один символ правящего класса.