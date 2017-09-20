Древние греки специально строили храмы на месте землетрясений

Уже давно было высказано предположение о том, что видения дельфийского оракула на горе Парнас могли быть вызваны опьяняющими газами, вырывавшимися из недр Земли в результате сейсмической активности. Новое исследование показывает, что многие другие греческие святилища специально строились на трещинах, оставшихся после землетрясений по всему Восточному Средиземноморью.

Иэн Стюарт, геолог из Университета Плимута (Великобритания), в своем исследовании показал, что по такому принципу были выбраны места для строительства храмов и других сооружений в Микенах, Эфесе, Книде и Иераполе, передает Моя планета.

Например, в Книде, руины которого находятся на юго-западе Турции, местные жители строили храм на том же месте даже после того, как землетрясение разрушало его.

Ученый утверждает, что это не было просто ошибкой. Стюарт отмечает, что греки рассматривали подземный мир как пристанище души после смерти и источник мистической силы и знаний. Землетрясения считались тогда мистическими явлениями, а не стихийными бедствиями, вызванными движением тектонических плит. Таким своеобразным приветом из Аида. Исторические и геологические записи показывают, что землетрясения часто происходили в период расцвета древнегреческой цивилизации.

Стюарт предполагает, что следует посмотреть на древние святилища в других концах света – они могли быть также связаны с подземными толчками. В то же время геолог признает скудость своих познаний в археологии. Он говорит, что его работа прежде всего должна спровоцировать других, более квалифицированных исследователей на занятие этой темой.