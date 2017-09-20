Роковое совпадение: спустя 32 года в Мексике вновь произошло землетрясение

День 19 сентября второй раз за последние десятилетия становится для Мексики датой несчастья: во вторник сильное землетрясение ударило по стране, как и в 1985 году, унеся жизни более 200 человек.

Правда, 32 года назад число жертв разрушившего тогда Мехико землетрясения исчислялось тысячами. Сейчас счет идет на сотни, но и этого оказалось достаточно, чтобы полностью изменить сетку вещания местных каналов, планы президента страны и жизнь многих мексиканцев.



Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник в 18:14 по времени UTC (21:14 мск). Мощные толчки на юге Мексики достигли Мехико и разрушили порядка 40 зданий. Согласно последним данным, количество жертв землетрясения составляет по стране 248 человек.

Президент Энрике Пенья Ньето намеревался посетить штат Оахака, когда стало известно о трагедии. Глава государства объявил о немедленном возвращении в Мехико. Вечером во вторник он побывал на месте обрушения школы Enrique Rebsamen в столице страны, где погибли, по последним данным, 30 человек, включая 26 детей, еще 38 пропали без вести (30 из них — дети).

В результате стихии порядка 4,6 миллиона человек остались в Мексике без света. В течение нескольких часов в столице фактически не работала мобильная связь, а отсутствие электричества не давало возможности людям узнать последние новости из телепрограмм или интернета. Однако мексиканцы вышли из положения, "по старинке" вынеся из домов транзисторы, чтобы быть в курсе последних событий, сообщает РИА Новости.



Одним из наиболее пострадавших от толчков стал престижный район Кондеса, дома в котором в основном малоэтажные и старые. Многие их них были построены в 20-30-х годах прошлого века и, конечно, не отвечают требованиям сейсмической безопасности.



На улице Амстердам этого района обрушился жилой дом. При этом первыми на помощь пострадавшим пришли обычные горожане, бросившие все свои дела и начавшие разбирать завалы еще до прибытия специальных служб.

Стоит отметить, что многие магазины централизованно и бесплатно предоставляли продукты и питьевую воду для пунктов сбора помощи пострадавшим. Такие центры открываются сейчас по всему городу, а активисты говорят о нехватке медикаментов.

После удара стихии МВД объявило в Мехико чрезвычайное экстраординарное положение. Такая же мера принята в отношении сотен муниципий в штатах Морелос и Пуэбла. Министр образования Мексики Аурелио Нуньо сообщил, что со среды приостанавливается работа всех образовательных учреждений в городе Мехико, штатах Мехико Герреро, Идальго, Морелос, Пуэбла, Веракрус и Тласкала.

Сразу после удара стихии власти подняли в небо вертолеты для обнаружения повреждений. В разных частях города произошли утечки газа, которые также оперативно выявлялись и устранялись. В здания, которым был причинен урон, были направлены специальные комиссии из специалистов, определявших степень опасности дальнейшего пребывания в них людей.



На территории попавших в зону землетрясения штатов тут же были развернуты убежища для пострадавших, а также многочисленные пункты сбора помощи.



Примечательно, что еще утром президент Мексики принял участие в траурной церемонии в память о тысячах погибших в результате землетрясения 1985 года. Она началась на центральной площади города Сокало ровно в 7:19 минут утра — в момент удара стихии. Чуть позднее по всему городу прошли традиционные учения, приуроченные к этой скорбной дате. В рамках учений после включения специального сигнала оповещения о землетрясении служащие должны были оперативно покинуть свои места и выйти на улицу.

В этот раз выбегать на улицу пришлось дважды — сначала в ходе учений, а через два часа уже по-настоящему, когда мегаполис вновь оказался под ударом подземной стихии.

Таким образом, 19 сентября прочно вписывается в список "черных" дней календаря для Мексики и ее жителей, переживших в этот день с разницей в 32 года уже два мощных землетрясения.



