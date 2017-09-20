Мошенники придумали новый метод кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему кражи денег с кредитных карт. На этот раз их мишенью стали люди, продающие товары на интернет-сайтах.

По информации издания, злоумышленники прибегают к так называемой социальной инженерии — они притворяются покупателями и обманным путём узнают CVV-код от карты, пишет life.ru

Злоумышленники достаточно ловко маскируют свои цели и подменяют понятия, например, код CVV они могут назвать нейтральным "номером счёта", — приводит издание слова главы компании Zecurion Владимира Ульянова.

По предварительным данным, потери клиентов от новой схемы обмана эксперты оценили в 200 млн рублей. А в прошлом году злоумышленники похитили с банковских карт россиян 650 миллионов рублей.