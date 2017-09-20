"Мусорный континент" в океане просят признать новой страной

Гигантское скопление мелких частиц пластика, «мусорный континент» размером с Францию, благодаря изданию LADbible может превратиться в настоящее государство. У него уже есть собственная валюта, почтовые марки, паспорта и первый гражданин

На сайте издания утверждается, что «мусорный континент» в некоторых местах настолько плотен, что уже начал превращаться в твердую «землю». Скопление пластика достигло таких масштабов, что к 2050 году в земных океанах будет больше пластика, чем рыбы.

Глубоко сочувствуя экологической ситуации, LADbible запустило кампанию, которая призывает ООН признать «мусорный континент» настоящим государством. По замыслу организаторов, может быть, масштабная акция поможет привлечь внимание к катастрофическому положению планеты.

Кампания называется The Trash Isles, ее поддерживают фонд LADbible и Plastic Oceans. Она быстро набирает обороты благодаря содействию бывшего вице-президента США Альберта Гора, который объявил себя первым гражданином «Мусорной страны», и британского спортсмена, легкоатлета и олимпийского чемпиона Мохаммеда Фараха.

«Мы хотим уменьшить эту страну ("Мусорное государство"). Мы не желаем, чтобы ее территории расширялись за счет новых пластиковых отходов, — комментирует Эл Гор. — Мы должны придумать биоразлагаемые материалы вместо этого мусора! 50 млрд т за последние 60-70 лет — это совершенно возмутительно! Это вредит океанам и людям, которые прямо сейчас употребляют рыбу в пищу. Просто отвратительно».

Следуя всем основным критериям создания государства — определению границ, правительства, налаживанию международных связей, — участник кампании The Trash Isles подали заявку в Организацию Объединенных Наций, чтобы объявить «мусорный континент» 196-м государством мира, передает Моя планета.

Стивен Май, руководитель отдела маркетинга в LADbible Group, возглавляющий кампанию, говорит: «Целью кампании The Trash Isles является поддержка десятков тысяч людей во всем мире, которые готовы стать гражданами "мусорного государства", подписав нашу онлайн-петицию. Мы представим результаты в ООН, чтобы там утвердили заявку на создание государства».

Если «Мусорный континент» все же станет страной и членом ООН, он будет защищен уставом организации по охране окружающей среды, в котором говорится:

«Все государства-члены ООН должны сотрудничать в духе глобального партнерства для сохранения, защиты и восстановления экосистемы Земли».

Пока не признанное «Мусорное государство» уже имеет официальный флаг, валютой под названием «Дебрис» (debris c англ. — мусор) и даже паспортами, которые изготовлены из переработанных материалов.

«Большое тихоокеанское мусорное пятно» открыли в конце 1980-х годов. Огромное скопление мелких частиц мусора находится в северной части Тихого океана. На спутниковых снимках пятно незаметно, проплывающие суда его не замечают, поскольку частицы пластика слишком мелкие. Достоверно площадь пятна неизвестна. Предположительно, она составляет около 700 тыс. км² — больше площади Франции.