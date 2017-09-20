Создан ударный дрон-вертолёт

В 2018 году в серийное производство может пойти первый в мире ударный беспилотный вертолёт китайского производства.

В рамках проведения China Helicopter Expo в городе Тяньцзинь в Китае был представлен ударный беспилотный летательный аппарат AV500W, сделанный в виде вертолёта. Обычно ударные дроны создаются в виде самолётов, однако китайские специалисты объяснили причину такого выбора — дрон может нести на себе больше вооружения и не требует подготовленных аэродромов для взлёта и посадки, сообщает Heliweb.

Первый ударный китайский вертолёт имеет небольшие размеры, особенно по сравнению с пилотируемыми коллегами. Его длина составляет всего семь метров, а сам он весит четыреста килограммов. Предполагается выпуск таких машин в двух модификациях — разведывательной и боевой.

Вертолёт-разведчик, оснащённый камерами и радарным комплексом, может похвастаться большим временем работы. Заправки хватит ему на восемь часов полёта с крейсерской скоростью более 160 километров в час. Боевая версия дрона сможет летать вдвое меньше, всего четыре часа. При этом он может взять на борт 118 килограммов вооружения, сообщает life.ru

Стандартом по вооружению для этого беспилотника являются четыре ракеты "воздух — земля" с возможностью наведения по радару и неплохой дальностью действия — около пяти километров. Есть и другие возможности вооружения — пулемёты или свободно падающие бомбы.

Предполагается, что такой беспилотник будет эффективен для разведки или во время пограничных операций. Такой дрон может снизиться до минимальной высоты и внимательно "осмотреть" любые подозрительные места. По мнению китайских специалистов, он будет эффективен и против техники противника, не владеющего серьёзной системой противовоздушной обороны.