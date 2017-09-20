Исполнительница роли Сары Коннор в "Терминаторе 2" вернётся во франшизу

60-летняя актриса Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор в фильмах «Терминатор» и "Терминатор 2: Судный день" возвращается во франшизу спустя 25 лет.

Объявление сделал создатель франшизы Джеймс Кэмерон. По его словам, хотя в кино есть примеры 50—60-летних мужчин, «до сих пор убивающих плохих парней», женского аналога пока нет. Кэмерон отметил, что образ Сары Коннор как сильной женщины важен для жанра.

Режиссёром шестого фильма о терминаторе станет Тим Миллер, который дебютировал в большом кино с «Дедпулом». Картина станет прямым продолжением «Судного дня», а сюжет грядущей ленты придумал Кэмерон, передает tjournal.ru.

Как отметил создатель франшизы, команда продолжает поиски молодой женщины «примерно 18 лет» на одну из главных ролей. Кэмерон также пообещал, что в новом фильме будут персонажи «как из будущего, так и из прошлого», включая героя Арнольда Шварценеггера.