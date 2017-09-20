Пожароопасность и засуха сохранятся в Молдове до 26 сентября

Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 26 сентября желтый код в связи с гидрологической засухой из-за отсутствия осадков.

Кроме того, до 26 сентября на значительной части территории страны (особенно в южных и центральных регионах) сохранится исключительная природная пожароопасность V класса, а также пожароопасность лесных угодий и сельскохозяйственных культур.

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды призвало население рационально использовать водные ресурсы, передает Молдпрес, а пожарные предупреждают общественность о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Жителей страны призывают не сжигать сухую растительность и бытовые отходы, не разжигать костры и стерни, а в случае возникновения пожара немедленно звонить в Службу 901.

В свою очередь, специалисты Агентства «Moldsilva» просят звонить на горячую линию 022 211 311, если в лесах или на прилегающих территориях будут замечены необычные ситуации.