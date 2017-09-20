Возле мэрии Одессы произошли массовые столкновения

В Одессе возле мэрии произошли столкновения между митингующими и правоохранительными органами.

Сотни людей собрались на митинг возле здания одесской мэрии. В числе требований протестующих – наказание виновных в пожаре в комплексе Виктория, где вечером 15 сентября погибли дети, передает Думская.

Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями произошла потасовка из-за того, что один из патриотов пришел на акцию в балаклаве и отказался ее снять по требованию полицейских.

Представители «Свободы», «Национального корпуса» и других организаций предприняли попытку прорваться в мэрию, где должна была начаться сессия горсовета. В результате правоохранители применили слезоточивый газ, а в толпе зажгли файера.

Позже одесские протестующие переместились от городского совета к зданию прокуратуры, пообщаться с людьми вышел прокурор области Олег Жученко. Затем протестующие вместе с Жученко отправились к мэрии Одессы. Оцепление пропустило около 15 активистов, они вошли в горсовет. Мэра и депутатов внутри не оказалось и активисты заняли зал, передает korrespondent.net.

В результате сегодняшних столкновений пострадали 36 правоохранителей. В пресс-службе полиции в Одесской области уточнили, что в результате действий некоторых активистов за медицинской помощью обратились 20 сотрудников Нацполиции и 16 сотрудников Нацгвардии.

По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство статье хулиганство Уголовного кодекса.

«Полиция обращается к гражданам не нарушать общественный порядок и не совершать противоправных действий. Все события, которые происходят возле Одесского горсовета, документируются работниками полиции. Им, а также лицам, принимавшим в них участие, в дальнейшем будет дана надлежащая правовая оценка», - заявили в главке.