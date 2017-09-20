Новый Land Rover Discovery смог утащить 100-метровый автопоезд

Внедорожник Land Rover Discovery отбуксировал 110-тонный автопоезд, состоящий из грузовика с семью прицепами, на расстояние 16 километров в ходе испытаний на шоссе Лассетер в Австралии.

Видеоролик, запечатлевший это событие, появился на YouTube-канале производителя.

Для этого испытания выбрали стандартный Discovery с трехлитровым дизельным двигателем мощностью 258 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Согласно официальным характеристикам, максимально разрешенный буксировочный вес для этой модели составляет 3500 кг, передает newsru.com.

Общая длина автопоезда составила 100 метров. За рулем Discovery находился управляющий директор компании-перевозчика G&S Transport Джон Билато. Средняя скорость буксировщика на протяжении всего маршрута составила 44 км/час.