Принцесса Иордании наняла британских детективов для расследования коррупции в мировом футболе

Принцесса Иордании Айя бин аль-Хуссейн более года работает с частными детективами из Великобритании, пытаясь найти доказательства коррупции в мировом футболе. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, аль-Хуссейн работает с компанией Quest, сотрудники которой ранее имели контакты с чиновниками Международной федерации футбола (ФИФА), а также c другими представителями футбольных организаций.

Отмечается, что данное расследование увеличивает вероятность новых обвинений и арестов в отношении высших чиновников футбольных организаций, пишет russian.rt

Примечательно, что принцесса Иордании является сестрой бывшего кандидата в президенты ФИФА Али бин аль-Хуссейна, дважды проигравшего выборы.