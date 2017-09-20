В Молдове стартовала новая кампания против коррупции

Информационная кампания "Неподкупность - это свобода" стартовала в среду в Молдове. Ее организатором выступил Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Как передает Инфотаг, замдиректора НЦБК Кристина Цэрнэ сообщила на пресс-конференции, что "в рамках кампании в интернете и на телевидении появятся 16 видеороликов о вреде коррупции, особенно в госучреждениях, и способах ее предотвращения".



По ее словам "кроме видеороликов будут изданы брошюры, которые распространят в школах и ВУЗах республики".



"Цель кампании - изменить отношение граждан к коррупции, чтобы она перестала восприниматься как обычное и неотъемлемое явление в обществе. В Молдове существует целая культура коррупции. И большинство граждан привыкают к этому, считая, что изменить что-либо нельзя. Цель НЦБК - изменить культуру коррупции на культуру неподкупности. Для этого необходимо вернуть доверие граждан к государству, чтобы они четко понимали, что власти работают в их интересах", - сказала Цэрнэ.



По ее мнению, кампания поможет вовлечь жителей республики в процесс борьбы и предотвращения коррупции, что поможет существенно сократить проявление данного социального феномена и оздоровить общество в целом



Кампания рассчитана на год. Осуществляется при консультативно-финансовой поддержке ПРООН и Министерства иностранных дел Норвегии. Общий бюджет - 80 тысяч долларов.