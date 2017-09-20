В столице готовятся к этнокультурному фестивалю

XVII этнокультурный фестиваль "Единство через многообразие" состоится в воскресенье в парке Штефана чел Маре в Кишиневе.

Как сообщили Инфотаг в Бюро межэтнических отношений Молдовы, на фестивале будут представлены около 40 этносов, проживающих в нашей стране



"Мероприятие призвано гармонизировать межэтнические отношения в нашей многонациональной стране и сохранить культуры, традиции и обычаи всех народов, проживающих в Молдове. Международные и национальные организации во главе с руководством страны, послами и представителями международных компаний официально откроют путешествие по истории своего народа в 9.00 в центральном парке Кишинева", - рассказала представитель Бюро Ольга Гончарова.



По ее словам, "в парке будут представлены выставки книг, историй, фотографий, костюмов каждого этноса".



"Участники фестиваля подготовили и документальные фильмы о своем народе, и национальные блюда. Гости также смогут приобрести ручные поделки и одежду, а скрасит праздник народов музыкально-танцевальная программа народного творчества", - отметила Ольга Гончарова.