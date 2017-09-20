Директор столичного детсада задержана за взятку

В столице задержали директора детского сада. Женщину подозревают в получении 1800 леев от родителей. Ее взяли под стражу на 72 часа.

Заявитель сообщил, что во время беседы директор и методист дали понять, что для зачисление ребенка в детсад необходимо заплатить им неопределенную сумму денег. Затем директору передали 800 леев, а когда ребенка записали в группу, родителям позвонили и сообщили, что этих денег мало и необходимо еще 1000 леев.

Директора детсада задержали на рабочем месте и доставили в НЦБК на допрос. Заведено уголовное дело по факту пассивной коррупции. Виновным грозит до 10 лет тюрьмы.