ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.

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