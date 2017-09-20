Исследование: чем опасен сон на борту самолета

Пассажиры, которые спят во время взлета и посадки самолета, рискуют нанести непоправимый ущерб своему слуху. Об этом сообщает Independent со ссылкой на исследование Гарвардской медицинской школы.

Отмечается, что в момент изменения высоты у многих людей "закладывает уши" из-за того, что давление снаружи уха не совпадает с давлением внутри. Как правило, от этого эффекта можно избавиться, если зевнуть или глотнуть, открыв тонкий канал в ухе, называемый евстахиевой трубой.

Однако если пассажир самолета спит, то не может выровнять давление в барабанной перепонке подобным образом. В результате ушной канал может заблокироваться, что приведет к слуховой баротравме, пишет РИА Новости

Как выяснили ученые, в тяжелых случаях, когда евстахиева труба длительно блокируется, может развиться инфекция, которая вызывает образование жидкости за барабанной перепонкой и приводит к проблемам со слухом и боли.

Как подчеркивается в исследовании, риска развития болезни можно избежать, если воздерживаться от сна во время набора высоты и снижения самолета.







