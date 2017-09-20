В больнице Сан-Диего детей возят на операции на машинках

Дети, которым предстоит операция, рассекают по коридорам больницы Rady в американском Сан-Диего на автомобилях BMW, Mercedes и Lamborghini. Правда, игрушечных. Врачи говорят, что такие поездки помогают малышам расслабиться перед грядущей медицинской процедурой, сообщает Yahoo!.

В Сеть попали снимки, на которых запечатлено, как пациенты калифорнийской клиники сами едут на операцию, сидя за рулем игрушечных автомобилей с дистанционным управлением. Пульт от детских транспортных средств при этом находится в руках лечащих врачей и педиатров.

Сотрудники клиники Rady говорят, что малыши перестали кричать и волноваться, когда им предложили столь интересную игру, пишет vesti.ru

"Родители видят, что их дети спокойны и, в свою очередь, не нервируют нас", — заявил один из больничных хирургов.

Игрушечные машинки были пожертвованы клинике местной благотворительной организацией Teddy Bear. Сказалось ли необычное нововведение на качестве проводимых в больнице операций, неизвестно.