Пчелы покусали полторы сотни учеников китайской школы

В Китае при нападении роя пчел пострадали около 140 учеников и преподавателей одной из средних школ. 80 человек, включая 76 учеников, в итоге были госпитализированы.

Инцидент произошел рано утром 20 сентября во дворе школы "Хуншань" в уезде Цяньян провинции Шэньси.

Почти все госпитализированные жертвы пчел уже выписаны. В больнице остаются лишь три человека, однако их жизни ничего не угрожает, пишет vesti.ru

Гнездо пчел было впоследствии обнаружено под мостом недалеко от школы и убрано оттуда. Власти проверяют окрестности близлежащих школ и детских садов, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.