Надзор за исполнением законов станет одним из приоритетов парламента

Надзор за исполнением законов станет одним из приоритетов парламента в осенне-зимней сессии. Об этом заявил спикер Андриан Канду, принимая накануне нового главу Делегации ЕС в РМ Петера Михалко.

«Необходимо отслеживать и оценивать влияние принятых законов, чтобы убедиться в том, что они функционируют и приносят реальную пользу людям», - подчеркнул Канду.



Как сообщает ИНФОТАГ, спикер подтвердил «решимость молдавских властей продолжать европейский путь и модернизацию республики в соответствии со стандартами Евросоюза и принятыми обязательствами как перед иностранными партнерами, так и гражданами РМ.

Он напомнил, что в нынешнем году парламент и правительство приняли новую «дорожную карту», которая устанавливает приоритеты и сроки реализации целого ряда мер, взятых на себя Молдовой в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.



Петер Михалко, со своей стороны, отметил заинтересованность ЕС в развитии Молдовы и продолжении реформ.