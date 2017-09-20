ДТП в Бричанском районе: госпитализирована пожилая женщина

Недалеко от села Каракушений Ной Бричанского района произошла авария, в результате которой сильно пострадала женщина.

В машину, в которой находилась 57-летняя пассажирка, врезался автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 19-летний молодой человек родом из Бричан, пишет bloknot-moldova.md

По словам сотрудника пресс-службы Национального инспектората по патрулированию Алины Бунгез, причиной аварии стала халатность водителя, который нарушил дистанцию между автомобилями.

"19-летний водитель автомобиля Mercedes из Бричан не выдержал дистанцию между автомобилями и врезался в автомобиль Opel Vectra, за рулем которого находился 73-летний мужчина, а в салоне - 57-летняя пассажирка. В результате удара оба транспортных средства получили сильные повреждения, а женщина с тяжелыми травмами была доставлена в бричанскую районную больницу", - рассказал Алина Бунгез.

Ведется следствие.