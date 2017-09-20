Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро

Шестнадцатилетняя беженка из Ирака нашла в берлинском метро 14 тысяч евро и вернула их законной владелице. Об этом пишет Deutsche Welle.

78-летняя жительница Берлина забыла сумку с деньгами в поезде метро вечером 15 сентября. Обнаружив пропажу, она сразу обратилась к сотрудникам подземки, но те ей помочь не смогли.

Однако уже спустя два дня в отделение полиции вместе с матерью пришла 16-летняя девушка, которая проживает в местном центре для беженцев. Она вручила сотрудникам правоохранительных органов сумку, которую ранее нашла в вагоне. Деньги оказались нетронутыми, пишет lenta.ru

Теперь семью беженцев за их доброе дело ждет заслуженная награда. По немецкому законодательству за возврат владельцу найденных денег или ценных вещей полагается вознаграждение в размере трех процентов от суммы или стоимости. В случае, если ценности были найдены в общественном транспорте, процент уменьшается вдвое. Таким образом, девушка может рассчитывать на 210 евро.