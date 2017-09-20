На пляже в Испании обнаружена гигантская 700-килограммовая черепаха

На испанском пляже в Калелье, в районе Маресме, была обнаружена мёртвая двухметровая кожистая черепаха весом 700 килограммов. Об этом пишет газета La Vanguardia.

Местные биологи заявили, что этот вид пресмыкающихся в Средиземноморье видели не более десяти раз за две тысячи лет.

Кожистые черепахи предпочитают тропические и субтропические воды, особенно — Южной Америки. Они являются крупнейшими морскими черепахами из существующих, их физиология позволяет регулировать собственную температуру тела, чтобы плавать на большие расстояния.

Тело черепахи отправили в Университет Барселоны на вскрытие, пишет life.ru