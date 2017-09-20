Австралийский священник отказался венчать пару из-за поста в соцсети

Священник Стивен Норт из Балларата, Австралия, отказался венчать пару из-за поста в социальной сети. За несколько дней до свадьбы 25-летняя невеста выложила в "Фейсбуке" пост в поддержку однополых пар, что противоречит воззрениям прихожан пресвитерианской церкви.

Как сообщает New York Post, священник написал невесте письмо, в котором объяснил отказ от венчания.

"После всех проведённых бесед и проповедей вы должны были понять, что одобрение однополых браков противоречит учению Иисуса Христа и воззрениям, на которые опирается пресвитерианская церковь Австралии", заявил Стивен Норт.

Священник допустил, что кто-то из его коллег согласится обвенчать пару. Но стоит учитывать, что пресвитерианская церковь официально выступает против однополых браков. С другой стороны, в большинстве случаев будущим супругам не задают вопросов относительно их убеждений.

В результате пара из Балларата решила не отменять свадьбу окончательно, но провести её по светскому обряду. Кроме того, жених с невестой приняли решение больше не посещать церковь, где им отказали в венчании.





