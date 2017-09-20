Американские атомные подлодки будут управляться при помощи джойстика

Военно-морские силы США начнут использовать контроллеры от игровой приставки Xbox 360 для управления перископами на подводных лодках. Первой подводной лодкой, получившей новый контроллер, станет USS Colorado, на неё он будет установлен уже в ноябре 2017 года. Затем контроллеры Xbox будут установлены на другие подводные лодки класса Virginia, сообщает The Wire.

Установка подобной системы управления вместе с интегрированной системой цифрового изображения будет установлена на всех американских подводных лодках типа "Вирджиния", это атомные подводные лодки четвёртого поколения, предназначенные для борьбы с подводными лодками противника на глубине и прибрежных операций, пишет life.ru.

Дело в том, что американские подводники долго жаловались на стандартные органы управления перископом, назвав их неуклюжими и неудобными. Кроме неудобства свою роль играет и цена — система управления предыдущего поколения стоила прядка 38 000 долларов, в то время так контроллер от Xbox продаётся за 20 долларов.

Управление перископом на американских подводных лодках и раньше было автоматическим, при помощи специальных сервоприводов. По сути, поменялся просто орган управления. Оказалось, что люди, разрабатывающие джойстики, больше понимают в эргономике и простоте управления, нежели специальное ведомство в Пентагоне, делающее контроллеры большими, неудобными и дорогими.