Исследователи из Чунцинского университета Цзяотун засеяли 200 га засушливой земли во Внутренней Монголии, которые дали урожай.
Как сообщает 9news, на пустынных территориях во Внутренней Монголии уже выращены более 70 видов сельскохозяйственных культур. Учеными двигала благая цель: они хотели остановить опустынивание региона, поэтому разработали специальную пасту из вещества, которое находится в стенках растений и при смешивании с песком удерживает воду, воздух и питательные элементы, пишет moya-planeta.ru.
За шесть месяцев исследователи смогли на 200 га плантаций вырастить кукурузу, томаты, подсолнухи и сорго. Кроме того, в этом же регионе начинается проект по восстановлению лесного покрова. Он будет длиться три года, и за это время планируется возродить к жизни 50% пустынных земель.
Руководители проекта утверждают, что стоимость искусственных материалов и машин для процесса озеленения пустыни значительно ниже по сравнению с традиционным земледелием и мелиорацией.
Китайские власти отмечают, что площадь опустыниваемых земель в стране снижается более чем на 2400 км² ежегодно.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW