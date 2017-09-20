На 30 суток арестован водитель, въехавший в толпу во время воскресных протестов

Суд поместил под арест на 30 суток водителя, который въехал в толпу во время воскресных протестов.

Во время пикета оппозиции возле общественного телевидения Moldova 1, в толпу въехал микроавтобус. Водитель попытался прорваться к кордону полицейских. В результате наезда, трое правоохранителей, которые встали у него на пути, получили травмы. С места преступления нарушитель скрылся.

Мужчину объявили в розыск, и задержали через некоторое время. Свою вину подозреваемый полностью признал. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, после протеста в адрес организаторов посыпались многочисленные обвинения, за то что они подвергли опасности жизни людей.