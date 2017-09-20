Новое здание для центра скорой медицинской помощи в городе Купчинь

Для центра скорой медицинской помощи в городе Купчинь Единецкого района построили новое здание. Теперь у врачей и санитаров есть нормальные условия работы.

Для работников обустроили просторную комнату отдыха и столовую.



"Построили очень быстро, за два с половиной месяца. Вы видите современное здание, которое соответствует всем санитарным и гигиеническим нормам", - сказал замдиректора Центра скорой медицинской помощи Александр Гидиримский.



Проект стоил почти три миллиона леев. Деньги выделил Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи.



"Этот офис приближает к нам Европу. Мы благодарны поддержке правительства и парламента. Планируем открыть такой центр и в Фетештах", - отметил депутат Олег Сырбу.



В этом году по всей стране обустроили 12 пунктов скорой помощи, половину из них открыли еще летом. Власти обещают до конца года построить в стране еще 10 таких центров.





