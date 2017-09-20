Астрономы нашли ближайшую к Земле двойную черную дыру

Группа астрономов из Рочестерского технологического института обнаружила двойную дыру, которая ближе других расположена к Земле. Она находится в галактике NGC 7674 в 400 миллионах световых лет от Млечного Пути, передает EurekAlert!.

Полный текст статьи на эту тему был обнародован в издании Nature Astronomy.

Описанная в ней система представляет собой два сверхкомпактных объекта в центре спиральной галактики, которые выглядят, как два источника радиоволн, разделенных одним световым годом.

Характеристики каждого из объектов соответствуют крупным черным дырам, вокруг которых имеются аккреционные диски из поглощаемого газа. При этом общая масса системы больше солнечной в 40 миллионов раз, пишет korrespondent.net

В ходе исследования ученые изучали систему при помощи радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами с использованием нескольких телескопов, расположенных в разных точках Земли.