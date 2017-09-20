Мужчина погиб от удара молнии в Румынии

В Васлуе от удара молнии погиб 49-летний мужчина. В это же время спасатели борются за жизнь женщины, пострадавшей при похожих обстоятельствах в Пушкаш (Румыния).

"49-летний пастух из коммуны Питешть был на поле с овцами, когда его ударила молния. Врачи констатировали смерть. Второй пострадавшей оказалась женщина, которая работала на винограднике. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Врачи реанимируют пострадавшую, - добавил пресс-секретарь премьера Васлуй.

Напомним, в пяти уездах Румынии объявлен оранжевый код метеоопасности. На остальной территории страны - желтый. Там ожидаются ливни с градом и шквалистый ветер. Мобилизованы четыре тысячи спасателей.