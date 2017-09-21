Землетрясение в Мексике: под завалами школы нашли живую девочку

Власти Мексики сообщают, что в результате обрушения здания начальной школы в Мехико во время землетрясения во вторник погибли не менее 21 ребенка и пятеро взрослых.

Одна девочка была спасена из-под завалов.

В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибли не менее 230 человек. Окончательное число погибших может возрасти.

Поиски людей продолжаются.

Во многих штатах в центральной чести Мексики имеются серьезные разрушения, сообщает ВВС.

По всей стране рухнули десятки зданий, в том числе и церкви, в которых в момент замлетрясения находились прихожане.

Всего от стихийного бедствия пострадали 209 школ, из них 15 разрушены.

В Мехико многие семьи, в особенности с детьми, провели ночь в парках и на улицах, опасаясь новых подземных толчков.

По словам властей, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества.

Землетрясение произошло в 13:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу). Немедленно тысячи людей высыпали на улицы.

Очаг землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощного землетрясения, в результате которого тогда погибло около 10 тысяч человек.

Читайте также: Роковое совпадение: спустя 32 года в Мексике вновь произошло землетрясение